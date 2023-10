KI Klaksvik: So schaffte der Club Sensation gegen Lille

In der Conference League gab es am Donnerstag eine grosse Überraschung.

Mit dem 0:0 in der Conference League gegen den OSC Lille schrieb KI Klaksvik am Donnerstagabend Geschichte. Es war für einen Club von den Färöern der erste Punktgewinn in einem europäischen Wettbewerb überhaupt. Umso beeindruckender war es, dass dieser Coup ausgerechnet gegen den französischen Topclub gelang. Das Kader von Lille hat einen geschätzten Wert von rund 200 Millionen Franken, der von Klaksvik gerade einmal drei Millionen.

20 Minuten hat am Freitag mit Klaksvik-Captain Jakup Andreasen gesprochen. Der 25-Jährige ist Nationalspieler der färöischen Nationalmannschaft (19 Spiele, ein Tor). Der Mittelfeldspieler kann es auch einen Tag nach der Sensation noch nicht recht glauben. «Es fühlt sich gut an», so Andreasen. Und: «Es war ein grossartiges und historisches Spiel für uns als Verein, und einen Punkt gegen eine so starke Mannschaft zu holen, gibt uns viel Selbstvertrauen für die nächsten Spiele in Europa.»