William Shatner feiert : «Captain Kirk» wird 90 Jahre alt

Während es um seine Weggefährten still geworden ist, schlägt sich «Captain Kirk»-Darsteller William Shatner auch im hohen Alter auf Twitter mit Trollen oder trifft sich auf der Brücke vom Raumschiff Enterprise mit «Star Trek»-Fans.

Es gibt nicht viel, was den Kapitän von «Raumschiff Enterprise» aufhalten könnte – eine globale Pandemie gehört sicher nicht dazu. Und so feiert Schauspieler William Shatner – für «Star-Trek»-Fans: «Captain James T. Kirk» – seinen Geburtstag im Juli am Set der berühmten Serie im Ort Ticonderoga nördlich von New York, wie lokale Medien berichten. 90 Jahre alt wird der kanadische Science-Fiction-Veteran aber bereits am 22. März.

Wegen schwacher Quote eingestellt

Ansonsten setzte sich der Künstler in der Vergangenheit immer wieder für gute Anlässe in Szene. 20 Organisationen und 19 wohltätige Zwecke unterstützte er laut Website «Look to the Stars». 2006 verkaufte Shatner für zehntausende Dollar einen Nierenstein an ein Online-Casino und spendete das Geld an den Verein «Habitat for Humanity», der Häuser für Bedürftige baut. Mit seiner schon seit Jahrzehnten bestehenden Pferdeshow in Hollywood generiert er Erlöse für Wohltätigkeitsorganisationen.