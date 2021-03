Verrückte Wende : Captain Valentin Stocker zurück im FCB-Training

Am Donnerstag kehrt FCB-Captain Valentin Stocker zurück ins Mannschaftstraining. Das teilt der FC Basel mit.

Verrückte Wende im Fall Valentin Stocker. Ab sofort darf der zuvor beurlaubte Captain wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Das teilt der Verein am Donnerstagmorgen mit.

Zeigte Fan-Protest Wirkung?

Das passte den FCB-Fans allerdings gar nicht in den Kram. Noch am Tag der Bekanntgabe von Stockers Beurlaubung versammelten sich am Abend in der Basler Innenstadt knapp 2000 Fans zu einer Demonstration für ihren Captain – und gegen die Vereinsführung um Bernhard Burgener.