Beim Freizeitbummel : Carabinieri entdecken gestohlene römische Statue in Antiquitäten-Geschäft

Italienische Polizisten fanden in ihrer Freizeit in einem Geschäft eine gestohlene antike Statue. Sie war zehn Jahre lang verschwunden und hat einen Wert von über 100’000 Franken.

Zwei italienische Polizisten hatten eine gute Spürnase, als sie in einem belgischen Antiquitätenladen per Zufall eine gestohlene römische Statue fanden . Die Beamten waren auf einer Dienstreise in Brüssel. Nach ihrer Arbeit zogen sie durch Antiquitätenläden, wo ihnen das Kunstwerk aufgefallen sei, gab die italienischen Polizei bekannt.

Die Statue ist 2011 aus einer Parkanlage in der italienischen Hauptstadt gestohlen worden. Wie die für den Schutz von Kunstwerken zuständige Einheit der Carabinieri in Rom am Montag berichtete, konnte die Marmorstatue aus dem ersten Jahrhundert vor Christus inzwischen wieder an ihren Ursprungsort zurückgebracht werden. Die «Togatus» zeigt den Körper eines kopflosen Mannes im klassischen Gewand des römischen Bürgers, der Toga.