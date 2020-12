Geschlossene Pisten : Carabinieri patrouillieren in Zermatter Skigebiet

Die italienischen Skipisten bleiben auf Anordnung der italienischen Regierung zu. Damit sich keine Schweizer Wintersportler in gesperrtes Gebiet verirren, dafür sorgen italienischen Polizisten auf Ski.

Denn: In Italien ist das Skigebiet bis Anfang Januar geschlossen.

Wer im Skigebiet von Zermatt auf die italienische Seite wechseln will, wird von Polizisten aus Cervinia kontrolliert.

Wer am Samstag in Zermatt VS zur Saisoneröffnung auf die italienische Seite des Skigebiets wechseln wollte, erlebte eine Überraschung. Die Piste auf dem Bergkamm gleich neben dem Klein Matterhorn, die nach Italien hinunte r führt, war mit einem provisorischen Grenzzaun abgesperrt. Wie die «SonntagsZeitung» schreibt, patrouillierten zur Kontrolle zwei Carabinieri, die Skifahrer mit bis zu 400 Euro büssen dürfen, falls sich diese dem Pistenverbot widersetzen wollen. Bei besonders schweren Vergehen droht gar ein Strafverfahren.