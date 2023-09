Spaghetti Carbonara, Sushi und Ciabatta sind jünger, als du denkst

Schon immer. Puh, vielleicht so seit 100 Jahren. Ich hätte gedacht, das gibts erst seit den 50ern oder so. Keine Ahnung, hab ich noch nie drüber nachgedacht.

Wenn du etwa passionierter Fan von Spaghetti Carbonara bist, solltest du froh sein, dass du im Hier und Heute lebst. Das Teigwarengericht ist gerade mal 78 Jahre alt. Carbonara, so wie du sie heute kennst, wurde erstmals 1950 in der italienischen Zeitung «La Stampa» erwähnt.

In dem Artikel wurde berichtet, dass nach der Befreiung Roms im Jahr 1944 viele Italiener Pasta mit Eiern und Speck assen, die von den alliierten Truppen geliefert wurden. Daraufhin nahmen jede Menge Lokale das Gericht in ihre Speisekarten auf.

Die Currywurst ist erst 74

Auch die deutsche Currywurst gibt es noch gar nicht so lang. Erst seit 1949 ist sie bekannt, sie ist also erst 74 Jahre alt. Erfunden worden sein soll sie in der Nachkriegszeit von Herta Heuwer. Die war im Jahr 1949 in den Besitz von britischem gelbem Currypulver gekommen. Sie entschied sich, es mit pürierten Tomaten und verschiedenen Gewürzen zu mischen und diese Sauce über grillierte Würste zu giessen.

Lachs-Sushi gibts erst seit den 80ern

Du liebst Sushi? Am allerliebsten mit Lachs? Auch diese Spezialität gibt es noch gar nicht so lang. Erst seit Mitte der 80er-Jahre wird es serviert, damit ist es erst etwa 38 Jahre alt. Überraschend: Eine der beliebtesten Nigiri-Varianten, jene mit Lachs, stammt eigentlich gar nicht aus Japan – die Japaner betrachteten Lachs als minderwertigen Fisch. In Norwegen sah man das anders. Während damals der Lachs, den man in Japan fing, oft von Parasiten befallen und somit roh nicht essbar war, fand man in Norwegen Wege, Lachse parasitenfrei zu züchten. So kam es zum Lachs-Sushi aus Norwegen.