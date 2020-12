Die britische Kinderserie «Peppa Pig», mit der gleichnamigen Zeichentrick-Figur in der Hauptrolle, hat Kulture nämlich beigebracht, wie lustig es ist, in Regenpfützen zu springen.

Rapperin Cardi B (28) nimmt es auf Twitter mit Peppa Pig auf. Denn Cardis Tochter Kulture (2) ist so besessen von der britischen Zeichentrickfigur, dass sie derzeit – wie ihr grosses Vorbild – in jede Regenpfütze springen will. «Dieser Scheiss geht mir so auf die Nerven! Sie macht ihre Uggs kaputt», schreibt Cardi jetzt genervt auf Twitter.