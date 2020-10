In einem Instagram-Live-Video, in dem sie am Samstag ihren Twitter-Abgang ankündigte, meinte sie: «Ich habe es satt. Ich liebe meine Fans und ich bin dankbar für eure Unterstützung. Aber einige von euch tun wirklich so, als würde ich mit euch ins Bett gehen.»

