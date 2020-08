«WAP»

Cardi B und Megan Thee Stallion holen sich Verstärkung von Kylie Jenner

Die beiden Rapperinnen haben in der Nacht auf Freitag ihren Song «WAP» herausgebracht. Im Musikvideo wartete eine Überraschung auf Fans: Kylie Jenner.

Vor dem Release kündigten die beiden die Single Anfang Woche auf Social Media mit diesem Cover an.

Anfang dieser Woche gaben Cardi B (27) und Megan Thee Stallion (25) auf Social Media überraschend bekannt, dass sie einen gemeinsamen Song veröffentlichen werden. In der Nacht auf Freitag haben die beiden Rapperinnen nun «WAP» herausgebracht – und Fans wurde schnell klar: Cardi B und Megan Thee Stallion haben nicht zu viel versprochen.

Denn das Musikvideo zum Lied beinhaltet nicht nur ausgefallene Outfits, Kulissen und Choreografien, sondern auch eine Handvoll prominenter Gaststars. Allen voran Kylie Jenner (22): Die jüngste Kardashian-Schwester schreitet im Leoparden-Look durch das farbenfrohe Set. «Ich wollte verschiedene Frauen im Video haben, nicht nur Rapperinnen», erklärt Cardi B die Gastauftritte in einem Interview mit Apple Music. «Models, Influencerinnen und so weiter.»

«Eine zukünftige Grammy-Nominierung»

Rund acht Millionen Klicks hat der Clip zu «WAP» auf Youtube bereits. Und auch auf den Streamingplattformen klettert der Song wohl gerade steil nach oben, denn Cardi B wird nicht müde, ihre Fans dazu aufzufordern, sich die explizite Version von «WAP» auf Spotify und Co. anzuhören. «Für Youtube waren die Lyrics zu verdorben, das Video ist zensiert!», so die Rapperin in einem Insta-Video.