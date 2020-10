Trotz eingereichter Scheidung Cardi B und Offset sind offiziell wieder ein Paar

«Unwiederbringlich zerrüttet» und «keine Aussichten auf Versöhnung» gab Rapstar Cardi B (28) noch vor einem Monat nach über drei Jahren Ehe als Scheidungsgrund von Migos-Rapper Offset (28) an. Nun sind die beiden schon wieder offiziell ein Paar, wie Cardi am Donnerstag in einem Instagram-Live-Video bestätigte.

«Ich bin einfach eine verrückte Bitch. An einem Tag bin ich glücklich, am nächsten möchte ich ihn schlagen. Und dann fange ich an, ihn zu vermissen», so die «WAP»-Interpretin über ihren Beweggrund für das Liebescomeback.