Whipshots – Cardi B verkauft jetzt vegane Schlagsahne mit Wodka

D as weihnachtliche Kaffeetrinken mit der F amilie will nicht enden und Grosi liest schon aus der Zeitung vor, doch Cardi B ha t die Lösung : 10 Volumenprozent Alkohol finden sich in ihre m ne u en, u nschuldig aussehenden Schlag rahm mit den Geschmacksrichtungen Vanille, Mokka und Karamell.

Entstanden sind die sogenannten Whipshots in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Warenhersteller Starco Brands, der bereits für seine innovativen Produkte bekannt ist. « Whipshots entsprechen meinem Stil – übertrieben, sexy, einzigartig. Gemeinsam erfinden wir Schlagrahm völlig neu und verleihen ih m Pop. Cardi in der Dose , quasi» , so die Musikerin.

Dass Cardi B auf Veganismus steht, ist nichts Neues: Nach der Mitentwicklung von veganer Mode für Fashion Nova oder dem öffentlichen Instagram Tasting eines veganen Menüs für ihre F ollowerinnen und F ollower, steigt sie mit veganer Schlagsahne nun in den Markt pflanzlicher Lebensmittel ein und zeigt gleich selbst auf Twitter, wie sie die Sahne anwendet:

Whipshots sind bislang in drei Grössen – 50, 200 und 375 ml Flaschen – erhältlich und können direkt über die Unternehmenswebsite erworben werden. Hier finden sich auch mit Whipshots verfeinerte Cocktailrezepte von Cardi s elbst : Ihre Kreationen heissen Naughty Or Nice, Mocha Money Moves oder Cardi Cocoa. Laut Twitter sollen die ersten 500 Flaschen der Party in der Dose zwar bereits innerhalb von Minuten ausverkauft worden sein, man k a nn a ber täglich um 12 Uhr neue Veröffentlichungen kaufen.

Mit welchem Getränk würdest du den alkoholhaltigen Schlagrahm kombinieren?