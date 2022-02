Cardi B wehrt sich gegen Hater ihrer dreijährigen Tochter Kulture

«Ich weiss nicht, was bei euch los ist, aber ich hoffe, dass eure Mütter dafür sterben, dass sie euch Spinner auf die Welt gebracht haben», schrieb die 29-Jährige.

Die US-amerikanische Rapperin Cardi B (29) und ihr Mann Offset (30) sind vor rund drei Jahren mit Töchterchen Kulture erstmals Eltern geworden. Die Freude der stolzen Mama war so gross, dass sie ihrer Tochter kurzum ein eigenes Instagram-Profil errichtete. Mehr als drei Millionen Followerinnen und Follower verzeichnete der Account zuletzt. Doch mit den regelmässigen Updates der Rapperin rund um die Dreijährige soll jetzt Schluss sein.

Cardi B hat das Social-Media-Profil ihrer Tochter gesperrt. Der Grund: Die Dreijährige hat haufenweise Hasskommentare erhalten. «Ich habe den Account meiner Tochter nicht regelmässig gecheckt, aber jetzt habe ich ihre Seite gesperrt», verkündete die Musikerin am Dienstag via Twitter, nachdem sie die Kommentare unter den Beiträgen gelesen hatte. Weiter wetterte die 39-Jährige: «Ich weiss nicht, was bei euch los ist, aber ich hoffe, dass eure Mütter dafür sterben, dass sie euch Spinner auf die Welt gebracht haben.»