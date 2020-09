Am 30. Juli postete Cardi dieses Pärlifoto auf Insta. Es sollte das letzte sein. Offset verkündete eine Woche darauf noch auf Social Media, wie stolz er auf seine Frau sei.

Cardi Bs Leben ist ziemlich turbulent momentan: Aus Gerichtsunterlagen ging vor kurzem hervor, dass sich der «WAP»-Star von Ehemann Offset (28) scheiden lassen will. Nach Angaben des Gerichts im Bezirk Fulton im Bundesstaat Georgia ist eine Anhörung für den 4. November angesetzt. Die 27-jährige Cardi B will das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Kulture bekommen und verlangt zudem Unterhalt für sie.

Nun hat sich Cardi B zur Abwechslung etwas Leichtigkeit erlaubt und am Wochenende einen Instagram-Account für ihre zweijährige Tochter eingerichtet. Und weil die ganze Welt Cardi liebt, hat natürlich auch Kulture ganz schnell ganz viele Follower: mehr als 700’000 in nur zwei Tagen.

Insta-Filter und funkelnder Schmuck

Auf dem Profil von Kulture wurden bis anhin vor allem Videos geteilt: Auf einem geht sie Hand in Hand mit ihrer Mutter über einen Parkplatz. In der Bildunterschrift steht: «Meine Mom hat mich genervt, aber es ist okay. Ich sehe süss aus.»