Cardi Bs Mikrofon wird nach Wurf versteigert

Nun wird das Mikrofon versteigert: «Shure Axient digital Mic, das Cardi B auf eine Person geworfen hat», steht in der Beschreibung auf Ebay. «Nach Anregungen durch verschiedene Leute habe ich entschieden, es zu versteigern, wobei 100 Prozent des Erlöses an zwei unterschiedliche Wohltätigkeitsorganisationen aufgeteilt werden sollen», schreibt Scott Fischer, Inhaber von «The Wave», dem Audiounternehmen, das den Drai’s Beachclub in Las Vegas mit Technik ausgestattet hat, auf Facebook. Bislang haben sich über 120 Personen an der Versteigerung beteiligt. So sind rund 88’000 Franken zusammengekommen. Die Versteigerung dauert noch bis zum 8. August 2023.