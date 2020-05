Live-Meditation

Carina zeigt dir, wie du besser einschlafen kannst

Du wolltest schon immer mal eine Meditation ausprobieren? Dann ist jetzt der perfekte Moment dazu.

Heutige Meditation

Carinas halbstündige Meditation wird dir helfen, allfälligen Stress und Anspannungen des Tages loszulassen, um entspannt in die Nacht zu gehen.

Meditations-Coach Carina

Carina Iten ist Redaktorin im Bereich Design und Wohnen und lebt in Zürich. In den letzten Jahren hat sie neben ihrem Hauptberuf mehrere Ausbildungen in Modern Meditation, Mindfulness sowie Reiki absolviert. Seit Anfang 2020 gibt sie mit «Tender Mind» Meditationsstunden und andere Workshops zum Thema Achtsamkeit.