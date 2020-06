vor 12min

«Schwere Entscheidung»

Caritas-Markt in Sursee ist «finanziell nicht mehr zu verantworten»

Die Caritas Luzern muss sparen. Neben der Einstellung von zahlreichen Projekten und fünf Kündigungen muss das Hilfswerk auch den Caritas-Markt in Sursee schliessen. Angebote, um Betroffene aufzufangen, seien in Planung.

von Nathan Keusch

1 / 8 Die Caritas Luzern muss sparen. KEYSTONE Mehrere Angebote und Projekte müssen eingestellt werden. Auch zu Entlassungen kommt es. KEYSTONE Auch betroffen ist der Caritas-Markt in Sursee. Google Streetview

Darum gehts Das Hilfswerk Caritas Luzern ist in einer finanziellen Notlage.

Aus Spargründen werden Stellen gestrichen, Projekte beendet und Standorte geschlossen.

Davon betroffen ist auch der Caritas-Markt in Sursee.

Per Ende Juli muss er schliessen.

Die Caritas Luzern ist in den letzten Jahren in eine finanzielle Schieflage geraten. Nun muss das Hilfswerk sparen und führt deshalb eine Umstrukturierung durch. Dies teilt die Caritas am Freitag mit. Im Rahmen der Umstrukturierung soll der Standort in der Luzerner Brünigstrasse aufgehoben und an den Zweitsitz in Littau verlegt werden. Damit würden die soziale und berufliche Integration sowie die Supportabteilungen unter einem Dach vereint. Das Hilfswerk sieht sich gezwungen, fünf Stellen zu streichen und acht weiteren Personen das Pensum zu kürzen.

Weiter muss die Caritas Luzern zahlreiche Angebote und Projekte einstellen. «Für uns war bei allen Entscheidungen wichtig, dass es für die Betroffenen andere Angebote und Alternativen gibt», sagt Doris Nienhaus, Co-Geschäftsleiterin und Leiterin soziale Integration. Betroffene von Altersarmut hätten beispielsweise mit Pro Senectute ein alternatives Auffangbecken.

Schmerzhafte Entscheidung

Per Ende Juli muss der Caritas-Markt in Sursee schliessen. Dies sei eine «sehr schmerzhafte Entscheidung» gewesen, sagt die Präsidentin von Caritas Luzern, Yvonne Schärli, gegenüber 20 Minuten. In Caritas-Märkten können Menschen in sozialen Notlagen vergünstigt Lebensmittel beziehen. Der Markt in Sursee ist der kleinste von insgesamt 21 solcher Läden in der Schweiz.

«Wir haben bis zum Ende versucht, eine Lösung für den Markt zu finden», sagt sie. Aber die Situation sei nun finanziell nicht mehr zu verantworten gewesen: «Die Infrastruktur war nicht mehr stemmbar.» Man müsse nun auf allen Ebenen sparen, damit die Caritas finanziell auf sicheren Beinen stehen könne.

Eine Alternative zum Caritas-Markt in Sursee sei derzeit in Planung, erzählt Schärli. Die Caritas-Märkte sind als Genossenschaften organisiert. Weitere Trägerschaften des Markts in Sursee sind die katholische und die reformierte Kirchengemeinde sowie das Sozial-Beratungszentrum (SoBZ) in Sursee. Gemeinsam soll nun eine Alternative geschaffen werden. «Der Plan ist aber noch nicht spruchreif», sagt Schärli. Man werde über das Projekt informieren, sobald es Form annehme.

Probleme schon seit Herbst 2019