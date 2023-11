Carl's Jr.: Das plant Matthias Spycher mit der Burger-Kette

US-Burger-Kette : «Wir wollen 20 Carl’s Jr. in den nächsten sechs Jahren eröffnen»

Darum gehts Matthias Spycher bringt die US-Kette Carl’s Jr. in die Schweiz.

Im Interview sagt der Franchisenehmer, warum er sich für die Marke entschied.

Das Sortiment soll die Klassiker der Burger-Bude enthalten.

Matthias Spycher bringt mit Carl’s Jr. eine der ältesten US-Burger-Ketten in die Schweiz. Der Inhaber der Spycher Group, die in der Bau- und Tourismusbranche tätig ist, gründete dafür eine Tochterfirma: Die Spycher Burger Gang. Im Interview mit 20 Minuten spricht er über seine Pläne mit der Burger-Bude.

Warum haben Sie ausgerechnet das Franchise von Carl's Jr. übernommen und nicht von einer anderen Burger-Kette wie In-N-Out?

Matthias Spycher (46): Ich habe Carl’s Jr. während meines Studienaufenthalts im kalifornischen Berkeley für mich entdeckt und es war Liebe auf den ersten Biss. Die Qualität der Produkte und der kalifornische Stil der Restaurants hat mich damals wie heute schon sehr überzeugt. Die Chance, die grossartige Marke in die Schweiz zu bringen, konnten wir uns nicht entgehen lassen.

Jetzt kommt auch noch Five Guys in die Deutschschweiz und setzt auch auf eine hohe Qualität. Was bedeutet die Konkurrenz für Sie?

Konkurrenz belebt den Markt und fördert gleichzeitig unsere Agilität. Five Guys setzt auf andere Sortimentsschwerpunkte als Carl’s Jr.

Es gibt schon einige US-Burger-Ketten in der Schweiz. Warum haben Sie sich nicht für etwas anderes entschieden wie Taco Bell?

Carl’s Jr. ist eine sehr alte und etablierte Fast-Food-Kette mit einer grossen Bekanntheit und einer langjährigen Geschichte in der Branche. Carl’s Jr. lebt die Vorzüge der klassischen Gastronomie wie beispielsweise den Tischservice und der Schnelligkeit der Fast-Food-Restaurants.

Wie sind die Preise für ein normales Cheeseburger-Menu?

Die Kalkulationen sind noch im vollen Gange.

Was unterscheidet sich im Sortiment im Vergleich zu den USA?

Unser Angebot wird alle Klassiker von Carl’s Jr. enthalten wie z. B. den Super Star mit 200 Gramm saftigem Schweizer Rindfleisch, dem Double Western Bacon mit knusprigen Zwiebelringen oder den Original Angus, welcher 150 g Swiss Black Angus enthält.

Wie viele Filialen von Carl's Jr. soll es in der Schweiz geben?

Unser Ziel ist es, in den kommenden sechs Jahren 20 Standorte zu eröffnen. Die Eröffnung der ersten Filiale findet am 12. Dezember in Schaffhausen statt.

Wo sollen diese Filialen sein, im Stadtzentrum wie in Schaffhausen?

Nein, das muss nicht zwingend sein. Es gibt auch andere interessante Standorte.

Werden Sie mit der Spycher Burger Gang weitere Franchisen übernehmen?

Wir fokussieren uns auf den Markteintritt mit Carl’s Jr. Was die Zukunft bringen könnte, lassen wir offen und freuen uns darauf.

Das ist Carl’s Jr. Carl Karcher und seine Ehefrau Margrit begannen im Jahr 1941 mit dem Verkauf von Hot Dogs in einem umgebauten Auto. Damit zählt die US-Burger-Kette zu den ältesten Fast-Food-Ketten überhaupt. McDonald’s ist ein Jahr älter, Burger King kam 13 Jahre später. Hot Dogs bietet Carl’s Jr. heute nicht mehr. Die Kette verkauft laut eigenen Angaben frische Burger mit 100 Prozent Black-Angus-Rindfleisch, von Hand panierte Chicken Tenders und hausgemachte Milchshakes. In den USA zählen beispielsweise auch Burritos, Röstikugeln, verschiedene Pommes-Varianten und vieles mehr zum Angebot.