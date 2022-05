Skistar Carlo Janka ist zum zweiten Mal Vater geworden

Nun ist ihr kleiner Junge da. Am 15. Mai kam Lio gesund und munter zur Welt.

Was für eine herzige Idee, den Familienzuwachs zu verkünden: Mit diesem Foto gaben die Jankas bekannt, dass sie bald zum zweiten Mal Eltern werden.

Am Sonntagabend verkündeten Ex-Skifahrer Carlo Janka und Ehefrau Jennifer (34) freudige News auf Instagram: Die beiden durften ihr zweites Kind willkommen heissen!

Carlo Janka und seine Ehefrau Jennifer (34) verkündeten am Sonntagabend freudige News auf Social Media: Die beiden sind zum zweiten Mal Eltern geworden! Auf Instagram postete der 35-jährige Ex-Skistar ein Bild, auf dem vier Hände zu sehen sind. Zum Schnappschuss schreibt er stolz: «Herzlich Willkommen in unserer Familie, kleiner Sohnemann Lio» – und fügt dem Post ein blaues Herz-Emoji hinzu. Die Familie sei froh, dass ihr Nachwuchs am 15. Mai gesund und munter das Licht der Welt erblickte. Unter dem Post sammeln sich zahlreiche Gratulationen von Fans und Kolleginnen und Kollegen aus der Sportwelt.