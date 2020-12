Er war einer der Besten, er war ein Allrounder. Carlo Janka war einst einer der ganz grossen Fahrer im weltweiten Skizirkus. 2009 gewann er in Beaver Creek innert 50 Stunden drei Rennen in drei verschiedenen Disziplinen. Am Ende jener Saison triumphierte er im Gesamtweltcup. Und nicht nur das. 2009 gewann der Bündner bei der Weltmeisterschaft Bronze in der Abfahrt und holte sich Gold im Riesenslalom. Auch bei den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver war er der Schnellste, sicherte sich die Goldmedaille.