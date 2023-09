Carlos Alcaraz: Tennis-Star wird nach Stierkampfbesuch kritisiert

Der Spanier besuchte in seiner Heimat einen Stierkampf-Event in Murcia.

In seiner Heimat schaute sich der 20-Jährige Stierkämpfe an.

Carlos Alcaraz gehört mit seinen 20 Jahren bereits zu den besten Tennis-Spielern der Welt, hat schon zwei Grand-Slam-Titel (US Open 2022 und Wimbledon 2023) gewonnen. Die aktuelle Weltnummer zwei begeistert die Massen mit seinem kraftvollen und spektakulären Spiel, der Spanier ist bei den Fans beliebt. Nun könnte sein Beliebtheitsgrad aber massiv abnehmen. Denn Alcaraz besuchte kürzlich einen Stierkampf-Event in Murcia in seiner Heimat.

Auch die Fans gingen teilweise auf die Barrikaden, taten ihren Unmut auf Social Media kund. So schrieb ein User entsetzt: «Das gehört zu den schlimmsten skandalösen öffentlichen Auftritten, die ich mir vorstellen kann ... eine so nutzlose und tyrannische Tätigkeit, dass ich nicht glauben kann, dass sie im Jahr 2023 noch legal ist.» Oder: «Verdammt nochmal Carlitos, wirklich?»

Alcaraz war zuletzt am US Open im Halbfinal am Russen Daniil Medwedew gescheitert und hatte so die Titelverteidigung verpasst. Kurz darauf reiste er in seine Heimat zurück und zeigte sich an besagter Veranstaltung.