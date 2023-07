«Music That Made Me»: Carlos Leal – «Rap hat ein wenig von dieser Aura verloren»

In der Serie «Music That Made Me» teilen Schweizer Persönlichkeiten ihre privaten Greatest Hits: Von ersten Fan-Momenten bis zur Musik, die Krisen mildert.

Die 45er-Maxi-Single von Amii Stewarts «Knock On Wood». Ich erinnere mich daran, weil ich mit zwei Mädchen aus meiner Klasse eine Choreografie für eine Aufführung in der Schule einstudiert hatte. Ich war zehn Jahre alt.

Daniel Balavoine, ein französischer Sänger, der viel zu jung starb. Er kämpfte für das Recht auf freie Meinungsäusserung und die Situation der Jugendlichen in den Vorstädten, lange bevor der Rap in Frankreich auftauchte. Einer seiner besten Titel, «SOS d'un terrien en détresse» von 1978, wurde von dem brillanten Produzenten Michel Berger komponiert.

Ich habe mich schon immer für alle Arten von Musik interessiert. Aber ich bin allgemein kein Fan von Musik, die sich jedem Publikum anpasst. Wenn man es allen recht machen will, macht man am Ende nur Musik, die keine eigene Identität hat.

Ich glaube, ich bin in einer der besten musikalischen Epochen aufgewachsen, die man sich vorstellen kann: Rockmusik, die auf psychedelische Drogen traf, New Wave in den 80ern, das Aufkommen der Hip-Hop-Kultur und die Geburt des Rap und der Beginn der elektronischen Musik mit House, Garage und Techno in den 90er-Jahren… Das ist schwer zu toppen.