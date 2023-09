Carlos Sainz: Formel-1-Star verfolgt Diebe

Am Sonntagabend wurde ihm die Uhr geklaut.

Carlos Sainz (r.) schaffte es am Sonntag aufs Formel-1-Podest.

Am Ende glückte die Verfolgungsjagd.

Ferrari-Pilot Sainz verfolgt am Sonntagabend mehrere Diebe.

Beim Ferrari-Heimrennen in Monza fuhr Carlos Sainz einen Podest-Platz ein – seinen ersten in dieser Saison. Über mehrere Runden lieferte sich der Spanier einen harten Zweikampf mit dem späteren Sieger Max Verstappen. Am Sonntagabend gabs für den 29-Jährigen dann noch ein Rennen der ganz anderen Sorte.