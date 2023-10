Carl’s Jr.: Eine der ältesten Burger-Ketten kommt in die Schweiz

Nach Firehouse Subs im Juni plant bereits die nächste US-Fast-Food-Kette ihren Marktstart in der Schweiz. Noch vor Jahresende eröffnet der erste Standort von Carl’s Jr, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Die US-Burger-Kette ist über 80 Jahre alt und zählt damit zu den ältesten Fast-Food-Ketten.

Carl’s Jr. ist vor allem an der Westküste der USA vertreten, es gibt die Kette aber auch in 38 weiteren Ländern, in Europa etwa in Dänemark, Frankreich, Spanien und der Türkei. In manchen Ländern ist sie auch als Hardee’s bekannt. In Deutschland soll der Marktstart laut Berichten bevorstehen.