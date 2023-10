Carl’s Jr.: «Gefahr fürs Restaurant um die Ecke»

Das ist Carl’s Jr.

Carl Karcher und seine Ehefrau Margrit begannen im Jahr 1941 mit dem Verkauf von Hotdogs in einem umgebauten Auto. Damit zählt die US-Burgerbude zu den ältesten Fast-Food-Ketten überhaupt. Sie ist vor allem an der Westküste der USA vertreten, es gibt sie aber auch in 38 weiteren Ländern, in Europa etwa in Dänemark, Frankreich, Spanien und der Türkei. In manchen Ländern ist sie auch als Hardee’s bekannt. In Deutschland soll der Marktstart laut Berichten bevorstehen. In der Schweiz ist die Spycher Burger Gang Franchisenehmerin. Sie ist eine Tochtergesellschaft der Spycher Group Holding, die Beteiligungen an Firmen wie Belpmoos Reisen und Fritschi Fensterbau hält.