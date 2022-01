Kontaktlinse vergessen – Carmen Geiss wäre fast erblindet

Bei der Familie Geiss geht es gerade nervenaufreibend zu und her. Wie in der neusten Episode der Reality-Serie «Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie» zu sehen ist, sind Robert und Carmen gemeinsam mit den Töchtern Shania (17) und Davina (18) nach Miami gereist, um in ihrem dortigen Domizil nach dem Rechten zu sehen. Carmen kann die Zeit vor Ort jedoch überhaupt nicht geniessen: Für die 56-Jährige enden die Ferien in Miami mit einem notfallmässigen Besuch bei einer Ärztin.