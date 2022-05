Carmen und Robert Geiss crashen in Miami ihr Boot 

Robert ist dabei voll in seinem Element.

Carmen (57) und Robert Geiss sind im zweiten Frühling! In Miami schippern sie auf der «Donzi» Richtung Keys.

Während einer Bootstour bleibt das Paar in einer Sandbank stecken.

In der neuen Folge von «Die Geissens» passieren Robert (58) und Carmen Geiss (57) so einige Missgeschicke.

Das Millionärspaar Robert (58) und Carmen Geiss (57) liebt es, die Welt zu erkunden, gut zu speisen und das süsse Nichtstun zu geniessen. Das hatten die beiden jüngst auch in Miami vor – ganz ohne Drama und Aufregungen geht es bei ihnen aber doch nicht: Während seiner Ferien entschloss sich das Paar, einen Bootsausflug zu machen, für den extra Adrenalin-Kick hat es dafür allerdings keine Crew gebucht, sondern will die hohe See auf eigene Faust erkunden.