Stay-at-home-girlfriend: Caro (26) zelebriert ihr Hausfrauen-Dasein – und erntet dafür Kritik

Sie zeigt, wie sie kocht, putzt und sich für ihren Partner schön anzieht: Caro (26) filmt ihren Alltag als Hausfrau und stellt die Aufnahmen auf Tiktok. Einige Videos der Deutschen, die in Mallorca lebt, wurden über eine Million Mal aufgerufen. Die 26-Jährige ist seit einem Jahr mit ihrem Partner Giorgio (37) zusammen. Seit rund sechs Monaten wohnen die beiden in einer Wohnung.

«Ich würde nie etwas tun, das ich nicht will»

Den damit verbundenen Aufwand betreibe sie gerne für Giorgio. «Ich würde nie etwas tun, das ich nicht will.» Gleichzeitig gibt Caro zu, dass von ihr erwartet werde, dass sie die Hausarbeiten erledige. «Das finde ich aber normal. Wenn mein Partner den ganzen Tag arbeitet und ich zu Hause bin, finde ich es richtig, dass auch ich was mache.» Das erklärt sie auch mit der Erziehung der beiden: «Meine Eltern sind Ukrainer und Giorgio hat georgische Wurzeln. In unseren Kulturen sind solche Rollenbilder normal.»

Das sehen aber nicht alle so: Caros Lifestyle wird online teils scharf kritisiert. «Was für ein ekelerregendes Frauenbild», schreibt jemand auf Twitter. Einige beanstanden, dass so etwas nicht zeitgemäss sei: «Kommt die per Zeittunnel aus den 1950ern?» Die negativen Kommentare lassen die 26-Jährige nicht immer kalt. Die Videos, die sie auf Tiktok hochlädt, seien bewusst etwas überspitzt, sagt sie. Aber: «Ich vertrete jeden Wert, den ich in den Tiktoks aufzeige und lebe gerne nach klassischen Rollenbildern. Was ist falsch damit?»