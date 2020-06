Dumm gelaufen

Carole Baskin übernimmt Joe Exotics Zoo

Der zuständige Richter hat laut «TMZ» entschieden, dass Jeff Lowe den Zoo des Tiger King 2016 rechtswidrig erworben hat. Deswegen gibt er Joe Exotics Juwel an seine Erzfeindin Carole Baskin weiter.

Es ist Joe Exotics schlimmster Albtraum. Der «Tiger King» muss seinen geliebten Privatzoo in Oklahoma an seine Erzfeindin Carole Baskin abtreten. Das hat der Richter laut «TMZ» nach einem jahrelangen Rechtsstreit entschieden.

Carole Baskin geht seit langer Zeit gegen Joe Exotic vor. Der Streit zwischen den beiden Tiger-Haltern ging so weit, dass Exotic sie mit einem Wanderzirkus provozierte, denn er «Big Cat Rescue» nannte – den gleichen Namen trägt seit langer Zeit der Park von Baskin, in den sie gerettete Wildkatzen aufnimmt. Aus diesem Grund verklagte sie ihn wegen Markenrechtsverletzung und erkämpfte sich damit eine Vergütung von einer Million Dollar.

Doch Joe fehlte zu diesem Zeitpunkt das nötige Kleingeld. Trotzdem einigten sich die beiden Tierbesitzer auf einen Zahlungsplan, der über den Haufen geworfen wurde, als der dubiose Tiger-Sammler Jeff Lowe den Zoo zu seinem Eigentum erklärte. Doch der Richter erklärt nun auch dies als rechtswidrig und setzt Baskin als Eigentümerin des Landes fest, um sie zu vergüten. Nun hat Lowe 120 Tage Zeit, das Land mit all «seinen» Tieren zu verlassen.

«Fühl dich wie zu Hause»

Doch das scheint den berüchtigten Kappenträger Jeff nicht zu jucken. Er und seine Frau Lauren äusserten sich gegenüber «TMZ»: «Wir haben damit gerechnet, dass der Richter die Landübertragung von 2016 rückgängig machen wird. Wir danken ihm, dass er uns so viel Zeit gegeben hat, einen neuen Tiger King Park in Thackerville zu bauen.» Schon in der viralen Netflixdoku «Tiger King» erzählte Jeff von seinem Plan, den Zoo auf ein neues Grundstück zu verlegen.