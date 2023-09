Kanton Thurgau: Darum posiere ich für den Bäckerinnen-Kalender

«Ich bin das einzige Model, das auch letztes Mal im Kalender drin war», sagt Müller über die zweite Ausgabe. Zudem seien die Fotos in diesem Jahr natürlicher und freier.

Die Thurgauerin Caroline Müller (24) ist keine gewöhnliche Bäckerin. Wenn sie gerade keine Brötchen bäckt, lässt sie sich nämlich gerne in der Backstube fotografieren – knapp bekleidet. Zusammen mit anderen Models entsteht daraus dann ein «sexy Bäckerinnen-Kalender», der zum Verkauf angeboten wird. «Die Idee hatte ich zusammen mit einer Kollegin. Wir haben festgestellt, dass es Kalender dieser Art in anderen Branchen gibt, jedoch noch nicht in unserer eigenen», sagt Caroline Müller zu 20 Minuten.