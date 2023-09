Stress gabelt Fans auf – und singt mit ihnen im Auto

Als zweiter Schweizer Act hat der Lausanner Musiker Stress die Ehre, ein «MTV Unplugged»-Album zu produzieren. Die Aufnahmen sind im Kasten, der Tonträger erscheint im Herbst. Im Rahmen der Promophase geht Stress nun auch ungewöhnliche Wege – oder besser: Er fährt sie. So war der Rapper kürzlich in einem Nissan X-Trail, für den der 46-Jährige auch als Ambassador agiert, auf den Strassen Basels unterwegs, um drei weibliche Fans aufzugabeln. Mit diesen betrieb er aber nicht nur Smalltalk, sondern stimmte auch ein paar seiner grössten Hits an.