Cars versperren schon lange die schönsten Plätze Luzerns. Jetzt macht die IG Stadtpassage einen Vorschlag, wie man das Problem lösen könnte. Dabei soll ein 800 Meter langer Fussgängertunnel vom Luzerner Kantonsspital in die Altstadt führen. Das Projekt soll der Stadt gleich mehrere Vorteile bieten.

800 Meter langer Fussgängertunnel : Carproblem in der Stadt Luzern könnte schon bald passé sein

Mit dem Projekt will die IG Stadtpassage nicht nur eine Lösung für das Carproblem in der Stadt Luzern bieten, sondern auch «eine Stadt der kurzen Wege» schaffen. IG Stadtpassage

Darum gehts In der Stadt Luzern werden heute, zumindest bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie, durchs Carparken wertvolle Plätze wie das Inseli, der Schwanenplatz und der Löwenplatz blockiert.

Spätestens für die Zeit nach Corona ist eine geeignete Alternative nötig.

Zudem sind in den nächsten 15 Jahren grosse Neubauten auf dem Areal des Luzerner Kantonsspitals (LUKS) geplant.

Mit dem Projekt Stadtpassage stellen die Projektinitianten der IG Stadtpassage auch «eine Stadt der kurzen Wege» vor und wollen auf erneuerbare Energie setzen.

Seit über einem Jahr sind die Touristencars aus dem Luzerner Stadtbild verschwunden. Doch früher oder später werden sie zurückkommen – und damit der Massentourismus und seine Auswirkungen. Bereits im Jahr 2000 wurde auf das «Car-Chaos» in der Luzerner Innenstadt mittels einem Postulat im Stadtparlament aufmerksam gemacht. Und Ende 2019 startete die Stadt den «Strategieprozess Carregime» unter der Federführung einer externen Firma mit einem Kostenpunkt von 300’000 Franken. Doch eine konkrete Lösung liegt bis heute nicht vor. Nun schlägt die IG Stadtpassage einen neuen Lösungsansatz vor.

Tiefgarage für 30 bis 40 Cars inklusive unterirdischer Zufahrt

In den kommenden 15 Jahren sollen auf dem Areal des Luzerner Kantonsspitals (LUKS) grosse Neubauten entstehen. Diese Gelegenheit wolle man sich nicht entgehen lassen. «Damit eröffnen sich zeitlich einmalige Chancen zur Nutzung von baulichen Synergien» teilen die Projektinitianten der IG Stadtpassage mit. Dabei befinde sich die erste Etappe auf dem LUKS-Areal bereits in der Bauphase, die Arbeiten für die zweite Etappe aber würden voraussichtlich erst 2026 in Angriff genommen.

Hier setzte das Vorhaben Stadtpassage an: Gemeinsam mit der zweiten Bauetappe soll ab 2028 ein weiteres Untergeschoss für die Carparkierung erstellt werden, das Platz für 30 bis 40 Cars bieten soll. Dabei soll die Zufahrt über eine neue, unterirdische Zufahrt direkt ab der Sedelstrasse erfolgen. Diese Verbindung könne auch von Autos mit genutzt werden. Damit werde die Spital-, die Sedel- und die Friedentalstrasse «spürbar» vom motorisierten Verkehr entlastet.

1 / 3 Ein Vorschlag der IG Stadtpassage will das Carproblem in der Stadt Luzern lösen. Dafür soll eine Tiefgarage für 30 bis 40 Cars und ein 800 Meter langer Fussgängertunnel entstehen. IG Stadtpassage Vom Luzerner Kantonsspital bis in die Luzerner Altstadt könnte also schon bald eine Unterführung für Fussgänger, wie diese hier (Bild) in Andermatt, führen. IG Stadtpassage Dabei sei eine zusätzliche Passage für Veloverkehr technisch ebenso machbar. IG Stadtpassage

«Direkte, sichere und komfortable Fussverbindung»

Von der neuen Parkierungsanlage sollen die Gäste über eine neue rund 800 Meter lange Stadtpassage zu Fuss «direkt ins Herz der Altstadt» gelangen. Für eine Verkürzung der Gehzeit und einen optimalen Komfort sollen moderne Rollsteige zur Verfügung stehen, wie sie von Flughäfen und Messearealen bereits bekannt seien. Auch für Einheimische und für Besuchende und Mitarbeitende des Luzerner Kantonsspitals könnte die Stadtpassage attraktiv sein. «Sie schafft eine direkte, sichere und komfortable Fussverbindung an die Spitalstrasse» so die IG Stadtpassage.

Ein weiterer wichtiger Effekt sei zudem, dass die Altstadt durch die Nähe zum Kantonsspital als Wohnquartier für Mitarbeitende des LUKS attraktiver und die Altstadt vitalisiert werden könnte. Das Projekt biete noch mehr Vorteile: «Die Innenstadt würde vom Car-Verkehr weitgehend befreit, und mehrere wichtige Plätze und Grünanlagen würden frei für andere Nutzungen werden», meinen die Initianten. All dies fördere «eine Stadt der kurzen Wege». Dabei könnte auch die Fernwärme über die neue Stadtpassage in die Altstadt geführt werden.

Kosten von bis zu 90 Millionen Franken

Das Projekt lasse sich aber noch weiterentwickeln. Weitere Zugänge, etwa eine Fussgängerverbindung ins Friedental oder eine vertikale Erschliessung des Bramberg-Quartiers, seien denkbar. «Eine zusätzliche Passage für den Veloverkehr ist technisch ebenso machbar wie eine zusätzliche Nutzung der Car-Parkplätze während der Nacht, zum Beispiel als Einstellhalle für andere Fahrzeuge.» Noch sei das alles ein Projekt. Aber man könne bereits heute die Kosten relativ genau abschätzen, da in Molasse gebaut werde, die als gut bohrbar gelte. Was auch bestehende Tunnels und Bauwerke vor Ort belegen würden. «Alles in allem, das heisst mit allen Bauelementen inbegriffen, werden sich die Kosten auf 70, maximal 90 Millionen belaufen», sagt Bruno Affentranger, einer der Initianten, gegenüber 20 Minuten.

Die Projektidee «Stadtpassage» ist dem Luzerner Stadtrat bereits bekannt. Den Lead aber hat wie eingangs erwähnt eine externe Firma, die Gruner AG in Basel. Diese wird alle Ideen, die in den letzten Jahren zu diesem Thema aufgetaucht sind, nochmals vertieft analysieren und bis Ende des Jahres konkrete Massnahmen vorschlagen. Dass die Zeit drängt sind sich die Initianten aber bestens bewusst: «Das Zeitfenster, das die Bautätigkeiten im Spitalbereich einmalig öffnen, macht eine straffe Planung ab 2023 notwendig. Spätestens 2024 muss diese konkretisiert und abgeschlossen sein». Die IG Stadtpassage rechnet damit, dass das Vorhaben teilweise bereits im Jahr 2026 in die Realisierungsphase gelangen könnte. Sämtliche Planungsschritte müssen dabei parallel und koordiniert mit jenen des Kantonsspitals ausgeführt werden.

Informationen zur IG Stadtpassage Der Verein IG Stadtpassage wurde im März 2021 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Luzern. Der politisch unabhängige Verein privater Initianten verfolgt als Vereinszweck die Planung und Projektierung der Carparkierung auf dem Areal des Luzerner Kantonsspitals und der neuen Fussverbindung in die Luzerner Altstadt. Der Vorstand der IG Stadtpassage besteht aus Roger Sonderegger (Präsident), Mark Imhof (Raumentwicklung und Architektur), Thomas Gasser (Felstechnik und Geologie), Bruno Affentranger (Kommunikation) und Pius Jenni (Vertretung Luzerner Kantonsspital LUKS).