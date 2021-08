mit 1600 Diamanten - Cartier will mit dieser Manschettenuhr für 396’000 Franken punkten

Ist es eine Manschette? Ist es eine Uhr? Es ist beides! Über zwei Jahre lang tüftelten die Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker der Maison Métiers d’Art von Cartier daran herum, jetzt präsentieren sie das Resultat der Welt: die Baignoire Manschettenuhr. Das Stück ist, wie der Name schon sagt, Handschuh beziehungsweise Manschette und Uhr zugleich.

In feinster Handarbeit kreiert

Über 1600 Diamanten brachten die Goldschmiedinnen und Goldschmiede an. Kostenpunkt dieses Einzelstücks: 370’000 Euro, also umgerechnet etwa 396’000 Franken. Zwei Jahre lang arbeiteten die Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker an diesem Stück. Es ist Teil der neuen Clash Unlimited-Kollektion von Cartier, die es ab nächstem Monat zu kaufen gibt. Die Kollektion ist eine Erweiterung der Clash de Cartier-Kollektion des Hauses und zeigt Schmuck mit einem überraschenden Twist.