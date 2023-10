Gast gewinnt über eine Million im Casino Baden

Wie das Grand Casino Baden in einer Mitteilung schreibt, setzte der Mann im darauffolgenden Durchgang auf die Nummer 6 mit einer sogenannten «complete bet», also dem maximalen Einsatz auf eine Zahl und ihre Umgebung. «Der Gast hat das zweite Mal in Folge auf die richtige Zahl gesetzt. Die Ausbeute: über 290'000 Franken.»

Partystimmung am Roulette-Tisch

Von da an habe es fast kein Halten mehr gegeben, so das Casino weiter. «Die anwesenden Gäste freuten sich nach jedem Gewinn mit dem Spieler mit und die elektrisierende Stimmung schien die Glückssträhne weiter zu befeuern. Diese hielt in der Folge auch an, als der Spieler begann, an sämtlichen vier Roulette-Tischen gleichzeitig zu spielen.»