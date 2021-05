Geneva Open - Casper Ruud gewinnt das Sandturnier in Genf

Im zweiten Satz sahen dann die wenigen Zuschauerinnen und Zuschauer in Genf im fünften Game die ersten Breakbälle – für Ruud. Doch erneut konnte die Weltnummer 21 ihre ersten Chancen nicht nutzen. Wieder ist es erst die fünfte Möglichkeit, bei der Ruud den Service des Gegners durchbricht. Es reicht, um den Titel in Genf zu gewinnen. Damit gewann der Mann das Geneva Open, der Schweiz-Schreck Pablo Andujar im Halbfinal besiegte. So scheiterten sowohl Federer sowie Stricker an Andujar.