SVP-Präsident Chiesa : Schwere Vorwürfe – «Cassis hat unsere Neutralität aufgegeben»

SVP-Präsident Marco Chiesa ist unzufrieden mit Bundespräsident Cassis. Er habe unsere Neutralität zerstört, findet der Tessiner. Das werde er ihm in Tessiner-Dialekt mitteilen.

Cassis an der Ukraine-Kundgebung in Bern.

SVP-Präsident Marco Chiesa verurteilt den Krieg gegen die Ukraine in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» als eine «brutale Aggression gegen einen souveränen Staat». Trotzdem findet er, dass die Schweiz hätte neutral bleiben müssen und erhebt schwere Vorwürfe gegen Bundespräsident Ignazio Cassis . Er sei enttäuscht von ihm. «Ich werde ihm das auch noch in Tessiner-Dialekt sagen», so der Tessiner.