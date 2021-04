Bundesrat im Nahen Osten : Cassis schickt Ostergrüsse aus Bagdad

Die erste Station auf der Nahostreise von Aussenminister Ignazio Cassis ist der Irak, wo er sich mit Regierungsmitgliedern getroffen hat.

Bundesrat Cassis bekräftigte die Bereitschaft der Schweiz, sich für einen Abbau der Spannungen in der Region einzusetzen, wie es in einer offiziellen Medienmitteilung des Departements für auswärtige Angelegenheiten heisst. «Der Irak war oft das erste Opfer der Konfrontationen zwischen den USA und dem Iran. Die Schweiz wird im Irak und in der Region auch in Zukunft eine konstruktive Rolle zur Förderung des Dialogs wahrnehmen», wird Cassis zitiert.