Ukraine-Krieg: Cassis in Kiew angekommen – kommts zum Treffen mit Selenski?

Der Schweizer Bundespräsident ist am Donnerstagmorgen mit dem Zug in der ukrainischen Hauptstadt angekommen. Der deutsche Bundespräsident Steinmeier hatte zuvor seinen Besuch abgesagt.

Dort will der Schweizer Aussenminister Gespräche mit hochrangigen ukrainischen Politikern führen.

Zuvor sagte der deutsche Bundespräsident Steinmeier eine geplante Reise in die Ukraine ab.

Ignazio Cassis ist am Donnerstagmorgen mit dem Zug in Kiew angekommen. Der Schweizer Bundespräsident und Aussenminister ist von der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von Polen ins kriegsgebeutelte Land gereist und plant gemäss dem «Blick», sich 24 Stunden in der Ukraine aufzuhalten.

«Selenski würde mich gerne jeden Tag einladen»

Für diesen Zeitraum sollen mehrere Treffen mit hohen ukrainischen Regierungsvertretern geplant sein. Ob sich Cassis auch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenski treffen wird, ist nicht klar. Beim Gespräch mit 20 Minuten sagte der Bundespräsident im Mai: «Selenski würde mich gerne jeden Tag in die Ukraine einladen, um zu zeigen, dass wir eine gute Beziehung haben. Er lädt mich aber nicht ein, weil es keinen Sinn ergibt, wenn ich auch mit ihm telefonieren kann. Auf solche Symbolik können wir verzichten, viel wichtiger ist, was hinter den Kulissen passiert.»

Die Gespräche dürften sich an der Ukraine Recovery Conference zutragen, die im Juli in Lugano stattfinden wird. Cassis will demnach über die humanitäre Hilfe der Schweiz sowie den Wiederaufbau reden. Das EDA war am Donnerstagmorgen nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Steinmeier sagt Reise ab

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Mittwoch eine geplante Reise in die Ukraine kurzfristig verschoben. Dafür ausschlaggebend waren nach dpa-Informationen Sicherheitsgründe. Steinmeier wollte sich an diesem Donnerstag in dem von Russland angegriffenen Land aufhalten und sich in Kiew auch mit Präsident Wolodimir Selenski treffen.

Russland beschiesst die Ukraine und auch die Hauptstadt Kiew seit Tagen mit Drohnen. Die offiziell nicht angekündigte Reise soll den Informationen zufolge zeitnah nachgeholt werden. Auch «Stern» und «Bild» berichteten über die vorläufige Absage.