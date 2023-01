Affäre um Alain Berset: Ignazio Cassis will Diskussion im Bundesrat

Wie viele andere auch habe er zur Kenntnis genommen, was die Medien berichtet haben, sagt Aussenminister Ignazio Cassis gegenüber Radio SRF. «Und ich bin gespannt auf die Diskussion, die unter uns stattfinden wird, um zu verstehen, was läuft.»

Kommende Woche stehen Diskussionen an: Bundespräsident Alain Berset am WEF in Davos, Aufnahme vom 17. Januar 2023.

Und er sei gespannt auf die Diskussion, «um zu verstehen, was läuft», so Cassis.

Mit Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) hat sich erstmals ein Bundesratsmitglied zur Affäre Innendepartement (EDI) und Ringier geäussert. Cassis sagte im Gespräch mit Radio SRF: «Ich bin überzeugt, dass das thematisiert wird im Bundesrat. Das werden wir sehen.» Wie viele andere auch habe er zur Kenntnis genommen, was die Medien berichtet haben. «Und ich bin gespannt auf die Diskussion, die unter uns stattfinden wird, um zu verstehen, was läuft.»

Kommende Woche wird die Angelegenheit also in Bundesbern ein Thema sein und Bundespräsident Berset wird sich womöglich mehrfach erklären müssen. Nicht nur in der Bundesratssitzung vom Mittwoch, sondern auch gegenüber der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats (GPK), die an ihrer Sitzung vom Dienstag das Thema auf der Agenda hat.