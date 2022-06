Tiefere Medienabgabe: Casting-Shows und amerikanische Filme sollen aus SRF-Programm verschwinden

Eine Gruppe bürgerlicher Politiker und Politikerinnen versammelte sich am Dienstagmittag auf dem Waisenhausplatz in Bern. Die Unterschriftensammlung zur SRG-Initiative «200 Franken sind genug» wurde lanciert.

«Mehr als die Hälfte müsste gestrichen werden»

Wenn die Medienabgabe auf 200 Franken reduziert wird, sinken die Gebühreneinnahmen der SRG um rund 700 Millionen Franken, damit wären Radio- und TV-Programme in der französisch-, italienisch- und rätoromanischen Schweiz nicht mehr finanzierbar, sagt SP-Nationalrat Matthias Aebischer. «Denn die Werbeeinnahmen decken dort nur einen minimen Teil der Kosten.» Die Initianten und Initiantinnen würden also primär die Minderheiten angreifen. Dieses Vorgehen sei «absolut unschweizerisch».

Gemäss CVP-Nationalrat Martin Candinas müsste die SRG massiv fokussieren, «und Fokus ist das Gegenteil von Breite». Die Breite zeige sich etwa am sprachregionalen Angebot und an der Themenvielfalt in den Bereichen Kunst, Kultur, Religion, Philosophie und Sport. «Ich denke an Frauenfussball, Rudern, Reitsport, Unihockey, Beachvolleyball oder andere Randsportarten, mit denen man kein Massenpublikum erreicht. Dennoch hat es bei der SRG seinen Platz, das ist auch der Sinn und Zweck der SRG.» Ein solches Angebot gäbe es nicht mehr, wenn die Initiative durchkommt, sagt der Bündner. «Die Initiative wäre ein Kahlschlag, mehr als die Hälfte des Angebots müsste gestrichen werden.»