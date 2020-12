Gemäss der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern fand das Familiendrama am 29. Mai 2019 im Emmental statt. Q. A.* weckte seine Tochter, die damals noch ein Mann war, mit einem Messer am Hals. Das Messer war laut den Unterlagen 27 Zentimeter lang. Damit fügte er dem Opfer laut der Untersuchung Verletzungen im Hals, Gesichts- und Brustbereich zu. Unter anderen wurden mehrere tiefe Schnittwunden am Hals durch die Experten nachgewiesen. Auch die Luftröhre wies einen Einschnitt auf, die Schilddrüse wurde durchtrennt, ist dem Schriftstück zu entnehmen.