Streik in Hollywood: Cate Blanchett kommt nicht ans Filmfestival Locarno

Blanchett reist wegen den Streiks in Hollywood nicht in die Schweiz.

Hat ihre Teilnahme am Filmfestival Locarno abgesagt: Cate Blanchett.

Nun ist es offiziell: Cate Blanchett wird nicht am Filmfestival von Locarno teilnehmen, um so die Schauspielerinnen, Schauspieler, Drehbuchautorinnen und -autoren zu unterstützen, die seit Monaten die Hollywood-Studios bestreiken, wie RSI berichtet. «Das ist für mich eine schwierige, aber notwendige Entscheidung», sagt der Hollywood-Star in einer Erklärung.