Tagsüber verfolgt sie ein weiteres Studium an der Uni Zürich.

Nun besucht sie die Vorlesungen an der Uni Shanghai nachts virtuell.

Wegen der Corona-Krise musste Catherine Messmer aus St. Gallen in der Schweiz bleiben und konnte für ihr Studium nicht mehr nach Shanghai zurückkehren.

Morgens um ein Uhr, nach drei Stunden Schlaf, ist für Katherine Messmer Tagwache – und das schon seit Monaten. Die 23-jährige St. Gallerin büffelt an zwei Unis parallel: Tagsüber besucht sie Vorlesungen an der Universität Zürich, nachts nimmt sie virtuell an den Vorlesungen der Universität Shanghai teil, wie «SRF-10vor10» berichtet.