Cathy Hummels kauft sich von Scheidungsabfindung Millionenvilla

Den Namen Hummels las man in den letzten Monaten vermehrt in den Schlagzeilen.

Cathy Hummels investiert in die Zukunft

Aktuell wohnt Cathy mit ihrem Kind Ludwig (5) noch in der grossen Familienvilla im Münchner Herzogpark, in der sie einst mit ihrem Ex-Mann glücklich war. Doch das Anwesen in München ist für das Mutter-Sohn-Gespann einfach zu gross, es steht bereits zum Verkauf. Der Umzug ins neue Heim soll laut der «Bild» in einer mehrteiligen TV-Sendung mit einem grossen Sender dokumentiert werden.