Cathy Hummels macht nach Trennungsgerüchten reinen Tisch und spricht über Beziehung mit Mats

Nun äusserte sich die 33-Jährige in einem Interview mit RTL zu ihrer Beziehung. In der TV-Show «Ein Promi, ein Joker» begibt sich Cathy Hummels ins Kreuzverhör. Die Spielregeln: RTL-Moderator David Modjarad (49) stellt zehn schnelle Fragen. Cathy muss jede Frage beantworten – bis auf eine. Zieht sie den Joker, bedeutet das «Kein Kommentar».

Sie kämpfen offenbar für ihren Sohn

Die rettende Karte zeigt Cathy, als sie gefragt wird, was sich in ihrer Nachttischschublade befindet. Auch auf die Rückfrage, ob sie etwas «weitestgehend Erotisches» darin aufbewahre, gibt die 33-Jährige keine Antwort. Sie stellte aber klar, dass ihr Sohn jede Nacht bei ihr im Bett schlafe. So weit, so unverfänglich, immerhin führen Mats und Cathy aus beruflichen Gründen – er spielt für den BVB in Dortmund, sie lebt in München – eine Fernbeziehung.