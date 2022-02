Thailand – Cathy Hummels brutal verprügelt und ausgeraubt

An ihrem letzten Abend in Thailand wurde Cathy Hummels (34) brutal überfallen.

An ihrem letzten Abend wurde sie von einem Unbekannten am Strand überfallen und ausgeraubt.

Die letzten drei Wochen verbrachte Cathy Hummels in Thailand. Grund war der Dreh der Reality-Show «Kampf der Reality Stars», wo sie als Moderatorin zu sehen sein wird. Am Samstag wollte sie sich mit einem letzten Strandspaziergang von dem idyllischen Ort verabschieden, wie «Bild» berichtet.

«Dachte nur an meinen kleinen Sohn»

Sie habe den Angreifer angeschrien, er solle alles nehmen, was er wolle und sie am Leben lassen. Bei dem Spaziergang trug sie nur ihr Handy bei sich, das der Täter an sich nahm. «Ich nahm alle Kraft zusammen, rannte zurück zum Hotel. Die ganze Zeit dachte ich nur an meinen kleinen Sohn Ludwig», sagt die 34-Jährige.