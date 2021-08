Nach 14 Jahren Beziehung wollen Cathy und Mats Hummels sich angeblich scheiden lassen

Vor 14 Jahren lernten sich Cathy (33) und Mats Hummels (32) in München kennen. Er stand noch ganz am Anfang seiner Karriere, sie wurde gerade erst zur «Miss FC Bayern» gekürt. Nun soll sich das Traumpaar des deutschen Fussballs tatsächlich getrennt haben, wie «Bild am Sonntag» aus Fussballkreisen erfahren haben will. Das Liebes-Aus sei endgültig; eine Scheidung bereits in Planung.

Cathy überspielt ihre Einsamkeit

Gemeinsam in Dortmund

So teilten sowohl sie als auch er in ihrer Story ein Bild ihres Abendessens – und siehe da: Es ist zu erkennen, dass sie am selben Tisch sitzen. Geliefert wurde das Essen von der veganen Restaurant-Kette Sattgrün in Dortmund. Es scheint also, als wären Cathy und Söhnchen Ludwig zu Besuch in Mats’ Wohnort. Gerade erst hat die dreiköpfige Familie zudem gemeinsame Ferien in Italien verbracht.