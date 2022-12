Wintersport: Mauro Caviezel hat ein Schädel-Hirn-Trauma

Nach seinem schweren Sturz im Super-G am Sonntagabend meldete sich der 34-jährige Mauro Caviezel am Dienstag per Instagram zu Wort. Er zeigte sein lädiertes Gesicht auf einem Post. Dazu schrieb er: «Nicht das Comeback-Gesicht, das ich mir vorgestellt habe.» Er bedankte sich für die positiven Nachrichten und meinte weiter: «Ich werde wieder schön sein.»

Zwei Tage später kommuniziert Swiss-Ski die offizielle Diagnose des Skifahrers. «Die Untersuchungen in der Schweiz haben das in Kanada diagnostizierte Schädel-Hirn-Trauma bestätigt», so der Verband. Und weiter: «Der Rest des Körpers blieb nebst Schrammen, Prellungen und Zerrungen zum Glück weitgehend unverletzt.» In der nächsten Woche würden neurologische Untersuchungen folgen. Ob er in dieser Saison nochmals zurückkommt? Das steht in den Sternen.