Herisau AR: CBD in THC umgewandelt – 5 Holländer wegen 70 Kilo Drogenhanf angezeigt

In Herisau AR stellte die Polizei im Sommer 6800 Hanfplanzen sicher.

Im Zusammenhang mit einer Kontrolle einer vermeintlich legalen Hanfanlage für den Anbau von CBD-Hanf hat die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden anfangs Juni in Herisau AR im Auftrag der Staatsanwaltschaft von Appenzell Ausserrhoden in einem Gewerbebetrieb in Herisau rund 6800 illegale Hanfpflanzen mit einem zu hohen THC-Gehalt sichergestellt.