Nordrhein-Westfalen : CDU gewinnt, SPD mit Schlappe und Grüne mit Rekordergebnis

Für die Grünen ist es ein Triumph, für Ministerpräsident Wüst ein Erfolg, für SPD und FDP eine Niederlage: Die Landtagswahl in NRW, erster grosser Stimmungstest seit der Bundestagswahl, birgt einige Überraschungen.



Gespräche mit allen ausser der AfD

CDU und Grüne, die als einzige Anteile hinzu gewannen, könnten nun ein schwarz-grünes Bündnis anstreben, wie es auch in Hessen und in Baden-Württemberg regiert, im Südwesten allerdings unter Führung der Grünen. «Das ist der Auftrag, eine künftige Regierung zu bilden und zu führen», sagte Wüst. «Es gibt zwei Gewinner heute Abend. Das sind die Grünen und das ist die CDU, meine Partei.» Der 46-Jährige kündigte an, mit allen Fraktionen ausser der AfD zu sprechen.

Wahlbeteiligung auf historisches Tief gesunken

In 76 der insgesamt 128 nordrhein-westfälischen Wahlkreise konnte die CDU die Direktmandate gewinnen, während die SPD 45 Wahlkreise direkt gewann. Sieben Wahlkreise entschieden Direktkandidaten der Grünen für sich – dies waren vier Wahlkreise in Köln, zwei in Münster und einer in Aachen.