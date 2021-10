Zukunft der CDU : CDU-Politiker ärgert sich über Laschets E-Mail an Parteimitglieder

Am Montag wollen Spitzengremien der CDU über die Zukunft der Partei beraten. Im Vorfeld sorgte eine E-Mail Armin Laschets an die Mitglieder zumindest bei einem Politiker für Kopfschütteln.

Am Wochenende verschickte Armin Laschet noch eine E-Mail an alle Parteimitglieder und schrieb gemäss einem Medienbericht darin, dass die CDU bis zum Schluss für eine Koalition bereit sei. Das gefiel nicht jedem.

Noch-Parteichef Armin Laschet will dem Präsidium und Vorstand am Montag einen Plan für einen Sonderparteitag unterbreiten, bei dem die Parteispitze neu besetzt werden könnte. Er strebt dabei eine einvernehmliche Lösung ohne Personalstreitigkeiten an. Als Ziel hatte Laschet ausgegeben, «dass wir mit neuen Persönlichkeiten einen Neuanfang machen». Mit Spannung wird erwartet, inwieweit die Pläne eine Einbindung der Parteibasis in die Neuordnung der CDU vorsehen. In den vergangenen Tagen waren Rufe nach einer Mitgliederbefragung über die neue Parteiführung lauter geworden.